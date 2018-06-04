РИАМО – 4 июн. Президент России Владимир Путин снял с должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Степанова, сообщает в понедельник Газета.ru.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности: <…> Степанова Владимира Викторовича, первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

На должность первого замглавы МЧС России назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян.

Ранее Путин уволил главу МЧС по Кемеровской области.

Владимир Степанов родился 16 мая 1959 года в городе Москва. В 1983 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом «Александра Невского», орденом «Почета» и другими ведомственными наградами.