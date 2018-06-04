РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Спортсменка из подмосковного Королева стала бронзовым призером первенства Центрального федерального округа (ЦФО) по тхэквондо среди юношей и девушек 2004-2006 года рождения, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Первенство проходило в Рязани со 2 по 3 июня, в нем принимали участие спортсмены, которые боролись за путевки на первенство страны, которое состоится в июле в Нальчике (Кабардино-Балкарская республика).

«Несмотря на то, что спортсменка Центра развития тхэквондо «Мастер», жительница Королева Елизавета Кадымова уже отобралась на первенство России, ее тренером совместно с руководством Центра было решено принять участие в турнире. По результатам поединков Елизавета стала бронзовым призером», – говорится в сообщении.

Всего на первенстве выступило более 240 юных спортсменов из регионов Центрального федерального округа (ЦФО).