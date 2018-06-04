РИАМО - 4 июн. В Подмосковье начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» - 2018, конкурс пройдет в восьми номинациях, победителей наградят премией, говорится в сообщении пресс-службы Совета муниципальных образований Московской области.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения специалистов, добившихся значительных успехов в профессиональной деятельности. В конкурсе могут принять участие муниципальные служащие, депутаты, руководители органов территориального общественного самоуправления Подмосковья, а также сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, не являющиеся муниципальными служащими.

«Первого июня начался прием заявок для участия в ежегодном конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» - 2018», - отмечается в сообщении.

Заявки принимаются по восьми номинациям: лучший специалист в сфере экономики и финансов; лучший специалист в социальной сфере; лучший депутат представительного органа муниципального образования; лучший руководитель органа территориального общественного самоуправления; лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления (ОМС); лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности ОМС; лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства; лучший специалист в сфере ЖКХ.

«Приглашаем к участию специалистов в сфере местного самоуправления всех муниципальных образований области. Конкурс – это возможность продемонстрировать свои профессиональные успехи, а из успехов, достигнутых на местах, складываются успехи региона и страны в целом. Поэтому достижения наших участников – это гордость каждого муниципалитета», – отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области, председатель конкурсной комиссии Олег Иванов.

Победители и финалисты конкурса награждаются денежной премией. Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном сайте Совета муниципальных образований Московской области, а сборник работ победителей направляется во все муниципальные образования Подмосковья.

Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Совета муниципальных образований Московской области http://www.sovetmo.ru/best_specialist/. Заявки принимаются по электронной почте: sovetmomo@mail.ru, справки по телефону: 8(495)602-03-94.