РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора проверили состояние шести мест отдыха у воды в Подольске и признали их готовыми к купальному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В преддверии начала купального сезона сотрудники территориального отдела №35 Госадмтехнадзора проверили содержание пляжей, мест отдыха у воды и береговой линии водоемов. Основной целью проверок было выявление готовности мест к началу купально-пляжного сезона.

«В городском округе Подольск инспекторы Госадмтехнадзора проверили состояние и содержание шести мест отдыха у воды. Осмотр показал, что уже практически все сделано для благоустройства мест отдыха подольчан: установлены дополнительные урны, произведена покраска кабинок для переодевания, лавочек и детских игровых элементов, спортивное оборудование для активного отдыха. По первому требованию инспекторов устранен навал мусора в одном из мест отдыха. В целом проверка показала, что места отдыха у воды готовы к купальному сезону», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, надзорные мероприятия по проверке мест отдыха у воды продолжатся. Инспекторы будут контролировать состояние территорий и объектов, расположенных в границах мест отдыха.

В текущем году в Подольске действуют семь официальных мест для отдыха у воды: водоем «Южный», водоемы в районах Беляево, городской больницы, городского парка, Березового проезда, около парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск и еще одно новое место на Лаговском пруду.