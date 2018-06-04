РИАМО - 4 июн. В Подмосковье формируется общая рабочая группа по итогам подписания соглашения властей Подмосковья с компанией «Роснефть» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин на презентации новой линейки молочной продукции агрохолдинга «Братья Чебурашкины», в рамках ПМЭФ власти подписали соглашение с компанией «Роснефть». Соглашение связано с возможностью льготного предоставления топлива на период весенних посевных работ и уборочной кампании. А также возможность предоставления отсрочки платежа по отгруженному топливу на период после реализации полученного урожая.

«Соглашение нашим губернатором Андреем Воробьевым с руководством компании «Роснефть» подписано, и сейчас в течение недели мы формируем общую рабочую группу и выходим на детали конкретного взаимодействия в этом направлении. Конечно для нас такие производители, как «Братья Чебурашкины» будут одними из тех, кто примет участие в работе совместной рабочей группы и определении параметров и критериев такой новой меры поддержки», - сказал Разин.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году главной темой форума было создание экономики доверия.

В этом году подмосковные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме более 20 соглашений с инвесторами на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей. В частности, было подписано соглашение с компанией Mars, в рамках которого организация планирует строительство новых биологических очистных сооружений полного цикла и сооружений очистки поверхностных сточных вод на территории предприятия.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал два соглашения с Агентством стратегических инициатив. Одно из соглашений касается взаимодействия в реализации лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития. Второе соглашение подписано в рамках реализации на территории Московской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

«Московская область демонстрирует интерес как зарубежных партнеров, так и наших. Малый и средний бизнес растет. В прошлом году Московская область продемонстрировала сокращение сроков подключения к электросетям, также хорошо выстроена работа институтов для бизнеса, это агентства по привлечению инвестиций, корпорация развития», - отметила ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.