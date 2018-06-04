РИАМО - 4 июн. Экзамены по истории и химии в основной период ЕГЭ-2018 прошли в рабочем режиме, без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования Москвы.

«Основной период ЕГЭ продолжается в штатном режиме, без серьезных сбоев. Специальная группа мониторинга интернета, фиксирующая и проверяющая публикации материалов, якобы являющихся каким-то образом полученными заданиями реального ЕГЭ, не выявила фактов утечек подлинных контрольных измерительных материалов», – сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали более 133 тысяч человек, из них почти 131 тысяча – выпускники текущего года. Этот предмет выбрали 20% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Экзамен прошел в 2861 пункте проведения экзаменов (ППЭ).

Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали более 94 тысяч человек, в том числе более 92 тысяч выпускников текущего года. Данный экзамен сдают 14% участников основного периода ЕГЭ. Экзамен прошел в 2651 ППЭ.

Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня.