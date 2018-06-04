РИАМО - 4 июн. Экологическая акция «Живая река» по очистке поверхности воды и береговой линии реки Нара стартовала в подмосковном Наро-Фоминске, это уже вторая подобная акция, первую провели год назад, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

Идея проведения акции зародилась в 2017 году у сотрудников местного завода электроизоляционных материалов холдинговой компании «Элинар». Инициатива получила поддержку администрации Наро-Фоминского городского округа, общественной и торгово-промышленной палат. Работы проводятся 20-километровом участке вдоль русла реки Нары - от Никольского храма в Наро-Фоминске до Никольского храма в селе Каменское. Cлоган акции - «От храма до храма!».

«Мы проводим акцию «Живая река» в Наро-Фоминске второй раз, и это стало уже замечательной традицией - в начале лета в течение нескольких недель совместными усилиями неравнодушных людей, патриотов родного края, своей малой родины приводить в порядок русло реки Нары. Важно, что многие не просто пришли сами нам помочь, но и привели с собой своих родных и близких, своих детей и друзей. Мы вместе сделаем наш мир немного чище!» - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ на торжественном митинге по случаю начала акции.

В торжественном митинге приняли также участие председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Анатолий Шкурков, генеральный директор ХК «Элинар», президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, представители общественности и бизнес-кругов.

Планируется, что акция станет общеобластной. Во второй половине июля 2018 года добровольцы акции «Живая река» совместно с министерством экологии и природопользования Московской области организуют полномасштабную программу «Единый день очистки водоемов» по всему Подмосковью.