РИАМО - 4 июн. В отношении ГУП «Мострансавто» возбудили дела об административных правонарушениях после выявления нарушений санитарных правил и техрегламентов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство провело проверку «Мострансавто», были проинспектированы 54 объекта сетевого предприятия. Выявлены нарушения при проведении производственного контроля (не в полном объеме проводятся лабораторно-инструментальные исследования), также отмечались нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, оборудования, транспорта и нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовые, буфеты).

«При проведении лабораторного контроля непищевой продукции более 30% проб не соответствуют требованиям санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза, в том числе 10% проб стеклоомывающей жидкости не соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» по маркировке и содержанию метанола», — говорится в сообщении.

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.