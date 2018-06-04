РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жители подмосковного Дзержинского попросили власти горокруга восстановить забор во дворе дома №20 по улице Угрешская.

«Подскажите, пожалуйста, когда восстановят забор вокруг детской площадки во дворе дома №20 по улице Угрешской? Прошлым летом во время благоустройства дворовой территории и расширения парковочной зоны убрали забор и обещали его восстановить. Дети выбегают на дорогу, газон с одной стороны вытоптали совсем. Молодые деревья, которые сажали осенью, все ободрали», – написали жители комментарий под постом в официальном Instagram-аккаунте главы муниципалитета Виталия Панаморенко.

По словам замглавы муниципалитета по ЖКХ и транспорту Константина Карпова, организовано проведение аукционных процедур для приобретения ограждений и их установки на общегородских территориях. Работы будут выполнены к концу июня – в начале июля 2018 года.