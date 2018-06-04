РИАМО - 4 июн. В Московской области приняли решение о создании региональной ассоциации территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в ближайшее время будет разработан план соответствующих мероприятий, сообщил в ходе рабочей встречи заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров.

В понедельник в доме правительства Московской области состоялась рабочая встреча, посвященная созданию условий для развития территориального общественного самоуправления в Подмосковье.

«Сегодня мы положили начало нашей работы, выработали резолюцию, в соответствии с которой разработаем план мероприятий на ближайшее время в рамках ассоциации ТОС Подмосковья», - сказал Костомаров.

Он отметил, что ассоциация позволит вырабатывать новые пути и эффективные способы взаимодействия между органами местного самоуправления и территориальными общественными самоуправлениями.

«Есть немало примеров того, как в муниципальных образованиях Московской области благодаря ТОС решаются реальные проблемы, люди объединяются для совместного решения общих вопросов местного значения. Силами ТОС, например, реализованы проекты по благоустройству территории, строительству игровых и детских площадок» - добавил Костомаров.

По его словам, правительство Московской области будет создавать необходимые условия для того, чтобы во всех муниципалитетах региона появились территориальные общественные самоуправления.

«Московская область, я уверен, станет одним из лидеров по развитию территориальных общественных самоуправлений в ближайшее время», - заключил Костомаров.