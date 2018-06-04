РИАМО - 4 июн. В кассы Московского метрополитена поступило 600 тысяч тематических билетов «Единый», посвященных павильону «Космос» на ВДНХ, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Сегодня в продажу в кассы метро поступили тематические билеты «Единый», посвященные центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Всего напечатано 600 тысяч экземпляров билетов на одну, две, 20 и 40 поездок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на тематическом билете изображен отреставрированный павильон «Космос».

Ранее в обновленном павильоне «Космос» открылся центр «Космонавтика и авиация», экспозиция в котором посвящена истории достижений отечественной космической отрасли.