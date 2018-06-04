РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. С 28 мая по 4 июня сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) Королева оформили более 650 заявок от жителей горокруга по вопросам ремонта санитарно-технического оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 3,6 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей неделе: ремонт сантехоборудования – 655 заявок; содержание помещений и придомовых территорий – 455 заявок; благоустройство – 481 заявка; электроснабжение – 265 заявок», – говорится в сообщении.

По итогам было закрыто более 3,8 тысяч обращений, в том числе из поступивших ранее.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.