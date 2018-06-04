РИАМО – 4 июн. Производство автомобильного бензина в России в период с января по апрель текущего года выросло на 4,3%, передает в понедельник Газета.ru.

«В апреле производство бензина в России составило 2,9 миллиона тонн — рост на 2,4%. В свою очередь производство дизельного топлива в январе-апреле снизилось в годовом выражении на 2,4%», - говорится в сообщении.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рост цен на бензин вызывает беспокойство у регулятора.

Она также отметила, что рост цен на бензин может повысить общий уровень инфляции на 0,2%-0,4%.