РИАМО - 4 июн. В столице задержали мужчину, который попытался убить свою супругу на Нелидовской улице, злоумышленник признал свою вину, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По данным следствия, днем 30 мая 2018 года мужчина, находясь вблизи подъезда жилого дома по улице Нелидовской в городе Москве, на почве личных неприязненных отношений нанес своей 29-летней супруге множественные колото-резаные ранения и скрылся с места. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала Иванова.

Она добавила, что в этот же день мужчина был задержан. В ходе допроса он признал вину.

Иванова уточнила, что сейчас фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.