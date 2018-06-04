РИАМО - 4 июн. Подмосковье с 20 по 22 июня представит в Германии свой инвестиционный потенциал, роуд-шоу пройдет в Дортмунде и Штутгарте, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Делегация Подмосковья во главе с заместителем председателя правительства Московской области – министром инвестиций и инноваций региона Денисом Буцаевым планирует посетить в ходе роуд-шоу в Германии 20-22 июня два города – Дортмунд и Штутгарт», - отмечается в сообщении.

Как пояснил Буцаев, первый день визита делегация Подмосковья проведет в Дортмунде, где презентует инвестиционный потенциал Подмосковья.

«Мы расскажем о порядке реализации бизнес-проектов в Московской области, мерах поддержки и налоговых льготах, которые мы предлагаем инвесторам», - сказал Буцаев.

Во второй день роуд-шоу в Штутгарте делегация Московской области примет участие в конференции «Россия: актуальная экономическая ситуация и перспективы для немецких компаний». Буцаев выступит с докладом на отраслевой сессии «Вызовы для немецких компаний в России на примере автомобильной промышленности».

Также в рамках поездки запланировано посещение ведущих немецких предприятий и встречи с руководством немецких компаний для обмена опытом в области технологий и обсуждения возможного сотрудничества.

Товарооборот между Московской областью и ФРГ в 2017 году составил 2,45 миллиарда долларов США, в том числе экспорт Подмосковья – 264 миллиона долларов, импорт из ФРГ – 2,18 миллиарда долларов. На территории региона действуют около 200 компаний с участием немецкого капитала.