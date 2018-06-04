РИАМО - 4 июн. «Ростелеком» вручил награды победителям регионального этапа VII Международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее», лидерами в номинации «СМИ. Регион «Москва» стали журналисты Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Дмитрий Булгаков и Ксения Стеценко, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Победителями учрежденной Макрорегиональным филиалом «Центр» ПАО «Ростелеком» номинации «СМИ. Регион «Москва» стали два представителя Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Лучшим стал Дмитрий Булгаков с материалом о том, как беспилотники, коптеры и другая умная техника помогает жителям Подмосковья. Серебро второй год подряд удерживает Ксения Стеценко со статьей о правилах пользования ЕИАС ЖКХ Подмосковья. Третье место завоевал Алексей Лагутенков из Москвы», — говорится в сообщении.

Всего на конкурс поступило почти 1,2 тысячи работ, более 320 из которых прислали представители Центрального федерального округа России. Журналисты из ЦФО, занявшие первые места в четырех основных номинациях регионального этапа, отправятся в путешествие по южному Уралу. Их работы примут участие в федеральном этапе, главная награда в котором – поездка в Финляндию в штаб-квартиру NOKIA.

«Тесные и доверительные отношения со средствами массовой информации – не самая большая, но очень важная часть нашей деятельности. Благодаря журналистам люди узнают о новых возможностях, которые для них открывают современные коммуникации. Только они могут красиво и доходчиво рассказать об этом читателям. И чем больше представители СМИ будут знать о «Ростелекоме», чем понятнее мы для них будем, тем доступнее станет информация для общества», — отметил вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.

Главная идея организованного «Ростелекомом» конкурса – содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли телекоммуникаций и привлечение внимания к инновационным решениям. К участию приглашались представители региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа. Работы на конкурс можно было подать с ноября 2017-го по март 2018 года.