РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Пристройку на 300 мест к школе №2 в микрорайоне Ковровый Котельников планируют завершить до конца текущего года, сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

В понедельник Булгаков вместе с представителями администрации и депутатом округа проверил ход строительства пристройки к школе №2 в микрорайоне Ковровый.

«У нас есть небольшое отставание от графика. Пристройку на 300 мест для начальной школы к школе №2 в микрорайоне Ковровый закончим строить до 31 декабря. На следующее 1 сентября ученики начальных классов придут сюда учиться», – сказал Булгаков.

Он поручил увеличить финансирование на строительство. Также на объекте появится больше строителей.

«Сейчас на объекте работает 41 человек. Завершены работы по устройству каркаса здания, по закрытию внешнего контура. Ведутся отделочные работы на первом этаже и в подвальной части, работы по устройству перегородок второго и третьего этажа», – пояснила руководитель проекта ООО «ИнтерСтрой» Алла Курохтина.