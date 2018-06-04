РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жители подмосковного Дзержинского попросили власти отремонтировать детскую площадку дома №32 по улице Угрешская.

«Хороших площадок становится больше в городе (в Дзержинском – ред.). И все дети из других дворов собираются и идут на них гулять. Очень хочется узнать, когда сделают площадку на улице Угрешской, дом №32. Детей очень много, площадка ужасная. В прошлом году (в 2017 году - ред.) сломалась часть горки для малышей, так вместо замены ее просто срезали и заколотили досками. Малышам теперь негде кататься», – написали жители комментарий под постом в официальном Instagram-аккаунте главы муниципалитета Виталия Панаморенко.

По словам заместителя главы муниципалитета по ЖКХ и транспорту Константина Карпова, земельный участок под домом входит в состав общего имущества многоквартирного дома. По этой причине вопросом ремонта и замены детской площадки занимается управляющая компания.