РИАМО - 4 июн. На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья провели тестовый запуск высокотемпературного факела, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

«Завод по дегазации сейчас начал работать в тестовом режиме. Идут пусконаладочные работы. После его выхода на полную мощь, голландская компания будет осуществлять контроль за эксплуатацией. Сейчас у голландцев задача обучить специалистов «Ядрова», чтобы они продолжали эксплуатировать этот завод», - сказал зампред правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков.

Он добавил, что на полигоне «Ядрово» всего за полтора месяца была выполнена система по сбору свалочного газа, представляющая из себя более 4,7 тысячи проколов, после чего была проведена разводка специальных труб, после этого все было укрыто специальной пленкой и грунтом таким образом, чтобы вырабатываемый свалочный газ через проведенные трубы поступал к установленному факелу.

Представитель оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко подчеркнул, что на полную мощность факельная установка сможет выйти через два-три дня, после окончания работ с пусконаладочными устройствами.

«Сама система не требует обслуживания, она работает в автоматическом режиме. Профилактические осмотры нужно будет делать раз в месяц», - сказал Конопко.

Проект-менеджер компании Multriwell BV Фрэнк Верной рассказал про то, как устроен завод по дегазации.

«Это установка по утилизации газа от компании Hoffstetter. Она утилизирует газ при температуре от 1-1,2 тысячи градусов в объеме 2,5 тысяч кубических метров в час», - сказал Верной.

Он добавил, что это факельная система закрытого типа, где происходит высокотемпературная утилизация газа. Выхлопы, которые там происходят, соответствуют евростандартам и полностью безопасны.

Электро-инженер компании Multriwell Герман Твалвхоуфен добавил, что подобное оборудование устанавливается во многих странах мира, такое оборудование способно работать автономно в круглосуточно режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.