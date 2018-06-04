РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Полиция, родственники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Валентина Голонцова, который 3 июня ушел из дома в деревне Бородино в Подольске и не вернулся, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель поискового отряда.

«Валентину Голонцову 80 лет, он родился в 1937 году, житель деревни Бородино. Утром 3 июня ушел из дома и не вернулся, с тех пор его местонахождение не известно. Нужна помощь добровольцев для поисков», – сказал представитель.

Рост Голонцова 160 сантиметров, глаза карие, волосы седые. Был одет в черную олимпийку, черные спортивные брюки, черную и синюю футболки, черные кроссовки. С собой у него была палка для ходьбы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить в полицию 02 или по телефону горячей линии отряда «Лиза-Алерт»: 8(800)700-54-52.