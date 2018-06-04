РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 июн. Представители из более 30 предприятий и организаций Домодедова стали участниками учений по гражданской обороне, они преодолевали полосу препятствий и демонстрировали навыки оказания медпомощи, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В 2018 году местом проведения мероприятия был выбран городской парк культуры и отдыха «Елочки», где учения были поделены на зоны – одна – для сандружин, вторая – для пожарных звеньев. Участники звенья пожаротушения проходили эстафету с препятствиями и отдельными элементами ликвидации пожара, и, конечно же, помощи пострадавшим. Санитарные дружины демонстрировали теоретические и практические навыки в оказании первой медицинской помощи. Подобные соревнования проводятся в горокруге уже 43 года.

«Участники соревнований – это первые, кто смогут предпринять правильные и необходимые действия, грамотно оказать помощь пострадавшим в случае ЧС до приезда спецслужб», – сказал глава Домодедова Александр Двойных.

В результате проведенных испытаний были выявлены победители.

«Победителей по целому ряду номинаций распределили следующим образом: 1 место в номинации «Звено телефонной связи» получило ООО «Домодедово АйТи СЕРВИСИЗ», в номинации «Звено радиосвязи» – МУП «Домодедовский водоканал». В номинации «Пост радиационного, химического и биологического наблюдения» первыми стали МУП «Теплосеть», «Разведывательное звено» – ООО «Домодедово Карго», «Звено пожаротушения» - ООО «Домодедово Фьюэл Сервисиз», в номинации «Санитарный пост» – ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье», а в номинации «Санитарная дружина» - администрация Домодедова», – отмечается в сообщении.

Призерам каждой номинации и победителям тактико-специальных учений по гражданской обороне первый заместитель главы администрации Марина Ведерникова, депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов и начальник Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Виктор Хаецкий вручили дипломы и кубки.