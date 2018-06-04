РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Администрация Подольска принудила владельцев пивного магазина убрать незаконно установленный столик для распития напитков в микрорайоне Климовск Подольска и призвала их следить за порядком после жалобы жителя, соощается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Климовск пожаловался, что магазин разливного пива на проспекте 50-летия Октября, 28А выставил столик для распития приобретенных у них напитков. После принятия спиртного клиенты заведения часто справляют малую нужду в кустах под окнами прилегающих домов. Он попросил проверить законность распития пива на центральной улице микрорайона и обязать хозяев организовать туалет для своих клиентов. Сотрудники управления потребительского рынка администрации горокруга провели мониторинг территории с выездом на место по обращению по вопросу работы магазина «Разливное пиво».

«В ходе мониторинга установлено, что на основании договора аренды в данном помещении осуществляет торговую деятельность ИП Полковников магазин «Разливное пиво». Информацию, изложенную в обращении, довели до индивидуального предпринимателя и провели разъяснительную беседу о недопущении ухудшения условий проживания граждан и о правилах торговли. Стол демонтирован. В случае повторных нарушений жители вправе обратиться в УМВД России по горокругу Подольск», – сказал замглавы администрации горокруга Алексей Кук.

По его словам, директор магазина предоставил в администрацию горокруга объяснение, из которого следует, что в магазине не предусмотрен туалет для покупателей, а распитие спиртных напитков запрещено. Руководителя обязали следить за порядком возле питейного заведения.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.