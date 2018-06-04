РИАМО – 4 июн. В поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы необходимо будет собрать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, передает «Интерфакс».

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в понедельник.

«Предлагается следующее решение: определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы необходимо собрать 110 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления», - сказал на заседании секретарь городской избирательной комиссии Владимир Попов.

По его словам, для регистрации кандидат может предоставить не более 115 подписей. На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году также требовалось собрать от 110 до 115 подписей местных депутатов.

Согласно законодательству, для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% местных депутатов не менее чем в трех четвертях муниципальных образований, то есть в 110.

«Статистически количество депутатских мандатов уменьшилось, но так как подписи нужно собрать в 110 муниципальных образованиях, то и число подписей не изменилось», - отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее Мосгоризбирком принял решение, по которому самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве. На прошлых выборах мэра в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тысячи. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.