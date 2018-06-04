РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жители Люберец обратились в администрацию горокруга с просьбой наладить своевременную уборку мусора в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды», сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«Горожане обращают внимание на то, что необходимо наладить своевременную уборку мусора в парке «Наташинские пруды». Кроме того, жители просят проверить торговую точку в этом парке на наличие лицензии, разрешающей торговлю алкоголем», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что жители домов №№9А и 11 по 1-му Панковскому проезду просят заделать ямы во дворе. А жители дома №403, корпус 12 по Октябрьскому проспекту обращают внимание на необходимость своевременной уборки мусора.

«Много просьб у жителей поселка Коренево. На улице Некрасова, у дома №7 необходимо провести работы по опиловке дерева. В Березовой роще тоже требуется спилить сухостой. Жители просят восстановить тротуарную плитку вблизи памятника на улице Чехова», – пояснил Ружицкий.

По его словам, до сих пор не выполнено поручение по приведению остановочного павильона «Хлебозавод» на Октябрьском проспекте и прилегающего к нему нестационарного торгового объекта к новому архитектурному облику. По решению суда иск был в пользу администрации, но до настоящего момента ничего не изменилось.

«Всех заместителей и работников администрации, кого касаются вышеназванные замечания жителей, просьба оперативно реагировать», – заключил Ружицкий.