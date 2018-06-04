РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 июн. Электроэнергию отключат в двух населенных пунктах Домодедова 5 июня из-за замены изоляторов и перетяжки проводов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Плановые отключения по городскому округу Домодедово на 5 июня 2018 года: село Долматово – перетяжка проводов и замена изоляторов, с 09:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

В частности, для безопасной замены изоляторов с 09:00 до 20:00 свет отключат и в канализационной насосной станции (КНС-5) в промзоне Домодедова.