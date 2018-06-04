РИАМО - 4 июн. Рестораторов в Москве призвали прекратить эксплуатацию летних веранд в связи с объявлением «желтого» уровня опасности на 5 июня, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 июня из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и грозы.

«В связи с «желтым» уровнем погодной опасности на 5 июня 2018 года из-за сильного ветра и грозы, всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье и Москве 5 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Температура в течение суток составит плюс 13-15 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.