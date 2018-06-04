РИАМО - 4 июн. В столичной подземке установят настольный футбол, футпул, фотозоны и киберзону с видеоигрой FIFA-2018, предполагается, что все объекты появятся в метро в течение 40 дней с момента заключения контракта, подрядчик будет выбран 7 июня, соответствующая информация опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

«В рамках оказания услуг по проведению тематических мероприятий для пассажиров Московского метрополитена исполнитель обязуется: оказать услуги в соответствии с приложением №1 настоящего технического задания. Оказание услуг по настоящему техническому заданию должно осуществляться с соблюдением прав и законных интересов третьих лиц», — говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Московский метрополитен планирует арендовать настольный футбол, который появится на станциях метро «Ленинский проспект» и Московского центрального кольца «Лужники». На этих станциях также появится футпул – игра, объединяющая футбол и бильярд.

Кроме того, в метро установят фотозоны и киберзону, в которой можно будет на десяти игровых приставках поиграть в видеоигру FIFA-2018.

Как уточняется в проекте контракта, сроки оказания услуг составляют 40 календарных дней с даты заключения контракта. Электронный аукцион пройдет 7 июня, начальная цена контракта — более 2,5 миллионов рублей.