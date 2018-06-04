РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В городском округе Люберцы 13 и 14 июня пройдет защита проектов премии «Наше Подмосковье», защита пройдет во Дворце спорта «Триумф», сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«Тридцать первого мая был завершен этап подачи заявок на ежегодную премию губернатора «Наше Подмосковье». Дни защиты проектов намечены на 13 и 14 июня во Дворце спорта «Триумф» с 10:00 до 18:00», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что жители Люберец в нынешнем году подали порядка 2 тысяч заявок, из них в настоящее время модерацию прошли 1 865.

«Просьба всех номинантов прийти на защиту своих проектов», - добавил Ружицкий.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.