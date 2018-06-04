РИАМО - 4 июн. С понедельника заработал новый пункт пропуска (ПВП) в аэропорт «Шереметьево» к терминалам A, B и С, автомобилисты получили возможность еще более быстрого доступа к терминалам аэропорта с платной дороги, говорится в сообщении пресс-службы «Северо-Западной концессионной компании».

Ранее для проезда к терминалам A, B и C можно было проехать только через выезд к терминалам D, E и F.

«Новый пункт пропуска разгрузит уже существующий съезд к терминалам D, E и F, таким образом, поездка в аэропорт по платной дороге станет еще более комфортабельной и займет меньше времени», – говорится в сообщении.

ПВП «Шереметьево 1» оборудован полосами для проезда в ручном режиме – при въезде на дорогу выдается билет с последующей оплатой его наличными или банковской картой при выезде; полосами для проезда с транспондером – проезд с этим электронным устройством в автоматическом режиме со значительной экономией времени и средств.

Для частых поездок в аэропорт к терминалам A, B и C заработали новые абонементы на 10, 20 и 30 поездок для легкового транспорта (ТС группа 1), которые позволят снизить стоимость поездки вплоть до 60% в зависимости от маршрута и времени.