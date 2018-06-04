РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июн. В подмосковном Красногорске за прошлый месяц дорожные службы устранили более 3 тысяч дорожных дефектов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Ежедневная работа по устранению дорожных дефектов на территории городского округа Красногорск идет в штатном режиме. За прошлую неделю (28 мая – 3 июня – ред.) на дорогах муниципалитета закрыли 440 выбоин, за май – 3 155», – говорится в сообщении.

Ямы закрывают методом термопрофилирования – регенерации старого слоя асфальтобетона и струйно-инъекционным методом. При относительно низкой стоимости работ они дают быстрый результат и высокое качество.

«Каждый день подведомственные службы ликвидируют от 80 до 170 выбоин. Благодаря внедренной в прошлом (2017 году – ред.) году технологии ремонта дорог, мы справляемся со всеми задачами в кратчайшие сроки», – сказал заместитель главы Красногорска по транспорту, связи и дорожной деятельности Максим Комловский.