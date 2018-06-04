РИАМО - 4 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и молодого человека в квартире в центре Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В квартире одного из жилых домов, расположенного по Шмитовскому проезду, обнаружены тела женщины 1962 года рождения и ее сына 1992 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», – сказала Иванова.

Она добавила, что тела в квартире обнаружил родственник заявивший, что женщина и молодой человек с пятницы не выходят на связь.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливается лицо причастное к совершению преступления», – заключила собеседник агентства.

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