РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. В понедельник в детском саду №18 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи прошел эко-урок, волонтеры научили малышей разделять отходы, сообщается на странице движения «Мы за чистый Железнодорожный» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (4 июня – ред.) в детском саду №18 в микрорайоне Железнодорожный мы провели свой первый эко-урок, приуроченный ко дню защиты окружающей среды. Мы пообщались с детьми на тему раздельного сбора отходов, переработки и опасных отходов, таких как батарейки», – говорится в сообщении.

Также активисты движения поиграли с ребятами в игру «Разделяшки», в ходе которой дети смогли применить полученные знания.