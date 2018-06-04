РИАМО – 4 июн. Арбитражный суд Московской области в понедельник отклонил иск департамента Росприроднадзора по ЦФО о взыскании с международного аэропорта «Домодедово» более 834 миллионов рублей компенсации за вред, причиненный водным объектам, передает РИА Новости.

Как уточняется в материале, иск поступил в арбитраж в декабре. В нем природоохранное ведомство требовало от ответчика возместить вред, причиненный водному объекту вследствие нарушения водного законодательства. Другие подробности в материалах суда пока не приводятся.

«В мае подмосковный арбитраж отклонил аналогичные иски Росприроднадзора к аэропорту на 55 миллионов и 37 миллионов рублей. В последнем истец требовал компенсировать вред, причиненный, по его мнению, ответчиком водному объекту вследствие нарушения водного законодательства за период с 20 апреля по 27 апреля 2017 года», – говорится в сообщении.

В марте суд также отклонил иск природоохранного ведомства о взыскании вреда, причиненного реке Мураниха в период с 6 июля по 19 июля 2017 года, в размере более 6 миллионов рублей в бюджет департамента Росприроднадзора по ЦФО.

Подмосковное министерство экологии в марте 2017 года сообщало о начале проверок по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта. По данным министерства, сброс произошел с территории аэропорта и в водоем вылилось не менее 50 тонн нефтепродуктов, длина нефтяного пятна составила около 10 километров. Загрязненными оказались пруд, а также несколько ручьев и река Мураниха. В «Домодедове» тогда заявили, что по результатам внутренних проверок сточных и дренажных систем утечки не были выявлены.