РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Госавтоинспекция Люберец до 10 июня будет проводить мероприятие по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период с 4 по 10 июня 2018 года проводится оперативно- профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть, будучи ранее лишенным права управления, такой водитель понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

ГИБДД просит участников дорожного движения при наличии информации о гражданах в нетрезвом состоянии, намеревающихся управлять автомобилем в нетрезвом виде, сообщить по телефону «112» или телефону ДЧ ОГИБДД: 8(495)501-25-83.