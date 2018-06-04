РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали ямы на проспекте Юных Ленинцев Подольска после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на глубокие ямы на проспекте Юных Ленинцев (с 1,5 по 4 километр) возле заправочной станции «Татнефть».

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение и сообщает, что указанная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.