РИАМО - 4 июн. Муниципалитеты Подмосковья по результатам контроля целевого использования земель сельхозназначения в первом квартале 2018 года дополнительно получили 30 миллионов рублей земельного налога, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

УФНС России по Московской области совместно с органами госземконтроля продолжает работу по проверке обоснованности применения пониженной ставки земельного налога в отношении участков сельскохозяйственного назначения. Если организация не использует такие земли по назначению, она должна исчислять земельный налог по повышенной ставке в размере не выше 1,5% кадастровой стоимости. Налогообложение по пониженной ставке, не превышающей 0,3%, применяется для земли, используемой для сельхозпроизводства.

«За первый квартал 2018 года в результате контрольных мероприятий, проведенных налоговиками на основании постановлений о привлечении к административной ответственности, полученных из органов, контролирующих целевое использование земли, дополнительно начислено земельного налога 45,7 миллиона рублей, из них в бюджеты муниципальных образований поступило 29,5 миллиона», – говорится в сообщении.

Материалы о нарушении порядка использования земель сельхозназначения поступают к налоговикам в соответствии с соглашением между УФНС России по Московской области, управлением Росреестра по Московской области и управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Всего в первом квартале 2018 года в налоговые органы Московской области поступило 1 027 постановлений о назначении административного наказания по нарушениям, связанным с неиспользованием по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения и/или зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства.