РИАМО - 4 июн. Проект по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС), который позволит сблизить местное самоуправление с населением, реализуют в Подмосковье, сообщил в ходе рабочей встречи зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров.

В понедельник в доме правительства Московской области состоялась рабочая встреча, посвященная созданию условий для развития территориального общественного самоуправления в Подмосковье.

«В 2018 году в Московской области реализуется приоритетный проект по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления. В рамках этого приоритетного проекта нам необходимо разработать и утвердить типовые муниципальные нормативные правовые акты по вопросам развития и организации деятельности ТОС», - сказал Костомаров.

Он отметил, что будет осуществляться методическая и информационная поддержка населения и органов местного самоуправления по созданию территориального общественного самоуправления.

Кроме того, формируются информационные базы, а также будет оказываться содействие развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества органов ТОС.

«Также в рамках итогов реализации всех этих мероприятий приоритетных проектов повысится общественная активность населения, произойдет сближение местной власти с населением, а также будут созданы условия для реализации жителями Московской области конституционного права на непосредственное участие в решении вопросов местного значения через институт ТОС», - добавил Костомаров.

По его словам, в настоящее время в Московской области зарегистрировано порядка 300 ТОС, в том числе 50 в качестве юридических лиц.