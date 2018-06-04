РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 4 июн. Более 100 воспитанников одного из детских лагерей Котельников, расположенного на базе одной из школ города, посетили бассейн в парк-отеле в Софрино, сообщил врио главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«Сто детей, которые посещают летние оздоровительные лагеря на базе школ города, сегодня (4 июня – ред.) побывали в парк-отеле в Софрино, где ребята смогли поплавать, а также поучаствовать в играх на воде. Перед началом инструктор по физкультуре провел для детей инструктаж о правилах поведения на воде», – сказал Булгаков.

Он отметил, что помимо спортивно-развлекательной программы для детей в этот день также подготовили историко-просветительскую. С экскурсией они посетили Гефсиманский Черниговский Скит в Сергиевом Посаде.

Всего для воспитанников детских лагерей Котельников в рамках летней оздоровительной кампании пройдут различные мероприятия. В их числе викторины, фестивали, экскурсии, турслеты, акция «Вахта памяти».

Летняя оздоровительная кампания на базе школ в Котельниках стартовала 31 мая. В ней участвуют более 300 детей.