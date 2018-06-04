РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Благотворительный фонд «Наследие» во главе с Сергеем Лалакиным подарил юным десантникам Подольска автобус ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

Воспитанники подольского клуба при ОМОО «Союз десантников» во главе с Владимиром Быковским к Дню защиты детей получили подарок от некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Наследие». В подарок юным десантникам и их наставникам передали комфортабельный грузопассажирский микроавтобус «Iveco».

«На мероприятии по передаче автобуса присутствовали около 30 воспитанников, члены правления ОМОО «Союз десантников» в Подольске, тренеры, инструкторы, родители», – говорится в сообщении.

Грузопассажирский микроавтобус соответствует всем современным требованиям, в том числе и правилам безопасности перевозки детей. Вместимость автобуса 18 посадочных мест.