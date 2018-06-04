РИАМО - 4 июн. Обманутые дольщики любых компаний будут получать квартиры на общих основаниях, в том числе и люди, заключившие договоры с компанией «СУ-155», сообщил журналистам в понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

В понедельник в Москве прошла первая встреча с представителями инициативных групп дольщиков компании Urban Group. Решение проблем обсудили с генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александром Плутником, Стасишиным и министром строительного комплекса Московской области Русланом Тагиевым.

«У нас в приоритете люди, и неважно, чьи они дольщики. Все те, кто должен получить квартиры, их получат, без приоритетов. Дольщики «СУ-155» — это такие же дольщики, как человек, купивший квартиру в «Лайкове», - сказал Стасишин.

Он добавил, что несколько лет назад некоторые дольщики жилого комплекса «Лайково» получили квартиры или компенсацию.

«Все те объекты социальные, которые будут строиться и уже находятся в разной степени готовности, тоже будут достроены», - уточнил в свою очередь Руслан Тагиев.

Он отметил, что компания Urban Group уже давно работает в Подмосковье и реализует свои проекты только в области.

Ранее застройщик «СУ-155» решением Арбитражного суда Московской области был признан банкротом. Urban Group достраивала ряд объектов за «СУ-155». В частности, Urban Group строила «Город-событие Лайково» в Одинцовском районе на месте заброшенного долгостроя «СУ-155».

Министерство строительного комплекса Московской области ранее отметило снижение строительной активности группы компаний Urban Group с начала 2018 года. В настоящее время Минстрой Подмосковья проводит тщательный анализ реализации существующих проектов долевого строительства на предмет соблюдения сроков и исполнения обязательств.

До этого на сайте Фонда защиты прав дольщиков сообщалось, что организация проводит консультации по ситуации с застройщиком Urban Group, после чего курирующему заместителю председателя правительства РФ будет представлен доклад о ситуации и дальнейших действиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что власти Подмосковья поддержат достройку жилых комплексов Urban Group и поспособствуют выполнению обязательств перед дольщиками.