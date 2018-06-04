РИАМО - 4 июн. На официальном портале чемпионата мира по футболу WELCOME2018 размещена информация о достопримечательностях, туристических объектах и отелях Подмосковья, а на днях выйдет в свет «Путеводитель болельщика по Московской области» на 5 языках, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Министерство культуры Московской области постоянно сотрудничает с официальным порталом ЧМ-2018 – WELCOME2018. На портале размещено уже более 50 объектов туристического показа и точек питания, туристические маршруты и места размещения в Подмосковье, причем эта информация переведена на пять языков», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, ежедневно обновляется информация на туристическом портале welcome.mosreg.ru: что посмотреть в Подмосковье болельщикам и гостям, достопримечательности, места размещения, отдыха и культурная повестка.

«Первого июня информация о 147 классифицированных отелях направлена в колл-центр Москвы и размещена на портале Центра размещения и обслуживания болельщиков и гостей ЧМ-2018. Это значит, что любой позвонивший из России или из-за рубежа сможет получить исчерпывающую информацию о гостиницах Московской области», – добавила Косарева.

Кроме того, на днях тиражом 15 тысяч экземпляров выходит специальный «Путеводитель болельщика по Московской области», который переведен на пять языков. Он будет распространен по аэропортам, музеям Московской области, электричкам и туристско-информационным центрам (ТИЦ) «Подмосковье».

«С 24 по 31 мая порядка 5 тысяч специалистов коллективных средств размещения, гидов-экскурсоводов, сотрудников туристско-информационных центров «Подмосковье», волонтеров, сотрудников муниципальных образований Московской области, принимающих участие в обслуживании гостей региона, прошли обучение английскому языку посредством видеокурсов на канале YouTube: онлайн, офлайн, а также с помощью переносных накопителей информации», – отметила Косарева.

В период проведения чемпионата мира по футболу в Подмосковье запланированы более 100 событийных мероприятий. Основные мероприятия пройдут в городах, где будут проживать и тренироваться команды-участницы. По экспертным оценкам, порядка 1,8 миллиона туристов посетят Московскую область в период чемпионата мира по футболу, в том числе более 500 тысяч болельщиков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.