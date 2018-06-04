РИАМО – 4 июн. В России курс евро к рублю на вторник снизился на 28 копеек и составляет 72,43 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 27,99 копейки, до 72,43 рубля. Курс доллара уменьшился на 27,66 копейки, до 61,92 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 27,81 копейки, составив 66,65 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом. Индекс Московской биржи вырос на 0,55% и составил 2308,02 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1171,08 пункта. Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09%, до 76,72 доллара за баррель.