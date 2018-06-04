РИАМО – 4 июн. Мосгорсуд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, передает Федеральное агентство новостей.

«Сущенко был признан виновным в шпионаже на территории РФ в пользу Украины. По данным следствия, корреспондент «Укринформ» на самом деле работал на разведуправление Минобороны Украины и собирал данные о работе ВС РФ и Росгвардии», – говорится в сообщении.

Сторона обвинения требовала для Сущенко 14 лет лишения свободы. Также суд конфисковал в пользу ФСБ диктофон подсудимого.

Как уточняется в материале, дело под грифом «совершенно секретно» слушалось в закрытом режиме. Сторона защиты настаивала на невиновности Сущенко. В своем последнем слове он заявил, что не признает вину и попросил оправдать его.

Роман Сущенко был задержан в Москве в конце сентября 2016 года. В отношении него возбудили дело о шпионаже. «Укринформ» утверждает, что Сущенко является сотрудником агентства. При этом официальный представитель Минобороны РФ Мария Захарова заявила, что он не занимался журналистской деятельностью в России и не подавал документы на журналистскую визу.