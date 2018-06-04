РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В период с 28 мая по 3 июня жители частных домовладений городского округа Люберцы заключили 166 договоров на вывоз мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно сотрудники администрации совместно с инспекторами Госадмтехнадзора Московской области продолжают работы по проверке заключения договоров на вывоз мусора частными лицами. За минувшую неделю (28 мая – 3 июня – ред.) заключили 50 договоров жители поселка Красково и 116 – поселка Малаховка», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что только в Октябрьском на все 100 % заключены договоры на вывоз мусора. Все 220 частных домовладений официально предоставили подтверждающие документы.

«В поселке Томилино 1 905 частных домовладений. Здесь за текущую неделю не было заключено ни одного договора. Всего на данный момент 533 частных дома имеют такой договор. Что составляет 28%. В поселке Красково 1 217 частных домовладений. Всего заключили договоры 577 домов, что оставляет 47%. В поселке Малаховка 4 700 частных домов, всего заключили договоры 478 домов – это 10%», – пояснил Ружицкий.

По его словам, всего из 8 042 частных домов городского округа договор на вывоз мусора заключен у 1 808 домовладений – это 23% от общего числа.