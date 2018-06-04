РИАМО - 4 июн. В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека», свои сертификаты получил 21 медик, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Свидетельства на получение субсидии на приобретение жилья сегодня получили 21 медицинский работник. Всего с начала года такая мера поддержки оказана 44 специалистам сферы здравоохранения Подмосковья», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения Московской области. В этом году подмосковным медицинским работникам планируется выдать 280 таких свидетельств.

«Обеспечение медработников жильем – одна из основных мер поддержки специалистов сферы здравоохранения в регионе. Участникам подпрограммы государство оплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке. А медработнику остается только гасить проценты по кредиту. Реализация этой меры помогает привлечь новые кадры и адаптировать их в системе здравоохранения», – заявил министр.

Он также отметил, что претендовать на получение такой субсидии могут специалисты, соответствующие ряду требований. Так, одно из важных условий – стаж работы в России по специальности не менее трех лет, наличие соглашения на осуществление трудовой деятельности в медучреждениях Подмосковья на срок не менее 10 лет.

Наряду с социальной ипотекой, также реализуется программа «Земский доктор», направленная на привлечение медицинских кадров в сельские учреждения здравоохранения. В рамках этой программы уже удалось привлечь почти тысячу врачей из других регионов страны.