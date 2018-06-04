РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В поселке Дубровицы на Певческом поле в Подольске снова потребовался ремонт постамента памятного камня поэтессе Марине Цветаевой, хотя в начале мая ремонтные работы уже проводились, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

Житель Подольска пожаловался, что в поселке Дубровицы на Певческом поле разрушается постамент памятного камня, который установили в 2011 году поэтессе Цветаевой. Администрация рассмотрела обращение по вопросу разрушения памятника и отремонтировал его в мае. Но затем местные жители снова пожаловались на то, что постамент продолжил разрушаться.

«В начале мая мы отремонтировали постамент памятника, но с него продолжает осыпаться плитка уже в других местах. Повторный ремонт уже проводится, планируем завершить его 5 июня. К Дню Дубровиц, который будем отмечать 10 июня, памятник будет уже в обновленном виде», – сказал Боярко.

Идея монумента в Дубровицах схожа с памятным камнем Цветаевой, который находится в Тарусе. Ежегодно возле него проводят акцию в память поэтессе «Цветаевский костер». В 2017 году в рамках 125-летней годовщины со дня рождения великой поэтессы редакция «РИАМО в Подольске» высадила возле памятника куст сирени, привезенный из дома-музея семьи Цветаевых в Тарусе.