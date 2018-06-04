РИАМО - 4 июн. Участники съезда Федеративного союза инвентаризаторов (ФСИ) России избрали генерального директора Московского областного БТИ Александра Беднягина первым вице-президентом союза, говорится в сообщении пресс-службы ГУП МО «МОБТИ».

«На XX съезде Федеративного союза инвентаризаторов России, который проходил в Санкт-Петербурге 31 мая, генерального директора Московского областного БТИ Александра Беднягина избрали первым вице-президентом ФСИ России. Такое решение было принято участниками съезда – представителями организаций технической инвентаризации страны, а также ведущими экспертами отрасли единогласно», – говорится в сообщении.

Как отметил Беднягин, выступая на съезде, внедрение новых технологий, электронных сервисов, использование передового оборудования делают российские предприятия БТИ современными и конкурентоспособными. В настоящее время в РФ 51 предприятие осталось унитарным, 18 стали бюджетными учреждениями, четыре – акционерными обществами, два – иной организационно-правовой формы. Изменения организации форм деятельности напрямую связаны с теми целями, которые ставятся перед предприятиями.

Однако, по его словам, эффективность работы предприятий снижают некоторые факторы, в том числе требования законодательства в части закупочной деятельности. Также существенные расходы необходимы на поддержание филиальной сети и содержание архивов. Вместе с тем накопленные технические истории об объектах недвижимости содержат многочисленные характеристики, необходимые во многих сферах деятельности. Информация используется в процессе выполнения государственной кадастровой оценки. Данные архивов востребованы Росреестром, судами, правоохранительными органами.

Генеральный директор ГБУ «МОСГОРБТИ» Владимир Панин в своем докладе отметил необходимость оцифровки архивов, что позволит сделать их более доступными и минимизировать проблемы в предоставлении информации. Он добавил, что главная задача всех российских предприятий БТИ – расширять спектр услуг и делать их все более доступными.

Федеративный союз инвентаризаторов объединяет БТИ разных регионов, и является площадкой для обмена опыта и дискуссий по вопросам развития отрасли. Президент союза – генеральный директор АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» Лена Хамзина.