РИАМО - 4 июн. В подмосковном Подольске перед судом предстали шесть сотрудников обслуживающих компаний, которых обвиняют в ненадлежащем оказании услуг, повлекших гибель людей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Подольску завершено расследование уголовного дела в отношении шести человек по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», – говорится в сообщении.

В январе 2017 года в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей двумя работниками ООО «ППС ТеХ» и одним работником жилищно-эксплуатационной компании произошло засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома в Подольске. Это привело к отравлению окисью углерода девяти человек, трое из которых скончались.

Кроме, того в ходе расследования уголовного дела было установлено, что один из фигурантов также является обвиняемым по аналогичному уголовному делу, в этой связи уголовные дела были соединены в одно производства. Установлено, что в 2013 году также в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей тремя работниками ООО «ППС ТеХ» и одним сотрудником жилищно-ремонтного предприятия №9 произошло засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома. Это привело к отравлению окисью углерода шести человек, трое из которых скончались.

Уголовное дело в отношении одного из работников ООО «ППС ТеХ» выделено в отдельное производство в связи с его временным психическим расстройством и помещением в психиатрический стационар.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд, где в настоящее время рассматривается по существу.