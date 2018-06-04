РИАМО - 4 июн. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит очередную проверку строительства жилого дома (корпус 6), возводимого в поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В настоящее время ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту 17-этажный жилой дом площадью 21,5 тысячи квадратных метров, рассчитан на 256 квартир. Жилая площадь составляет 13,9 тысячи квадратных метров.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.

Плановая проверка на объекте завершится 27 июня. Планируемый срок завершения работ – первый квартал 2019 года.