РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Благоустройство территорий бывших военных городков Заря и Северный в Балашихе начнут в июле текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы занимаемся развитием инфраструктуры бывших военных городков Балашихи – микрорайонов Зари и Северного. К работам по благоустройству территорий в этих микрорайонах планируем приступить в июле», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в микрорайоне Заря вокруг озера создадут парк. Там появятся новые дорожки, спортивные площадки, беседки, велопарковки, будет проведено освещение, сооружен деревянный помост и теневой навес на пляже. В микрорайоне Северный будет благоустроена территория возле дома культуры.

«У дома культуры в микрорайоне Северный будут организованы пешеходные дорожки, детская площадка, лавочки, освещение, газоны. Дополнительно мы создадим около 100 парковочных мест. Также захватим территорию существующей детской площадки и сквера», – сказал Юров.

По его словам, работы планируется завершить до конца 2018 года.

Программа восстановления инфраструктуры бывших военных городков реализуется в Московской области с 2016 года. В рамках программы выделяются деньги на развитие территорий, переданных министерством обороны России в собственность муниципальных образований Подмосковья.